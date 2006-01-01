Определить ценовую стратегию компании и/или продукта. От ультранизких до люксовых цен;
4
Разработать механики поощрений, бонусную, статусную или дисконтную программу лояльности;
5
Сформировать стратегию ценовой дифференциации и дискриминации;
6
Внедрить современные ИТ-системы управления ценами;
7
Проанализировать применимость модели подписки.
Для кого:
Чтобы описанные услуги точно окупились, желательно чтобы компания-клиент удовлетворяла как минимум двум из следующих условий:
Выручка более 100 млн. руб. в год
В противном случае стоимость наших услуг может "съесть" всю отдачу от внедрения их результатов.
Способность показать резкий рост капитализации
Услуги могут быть полезны стартапам, заинтересованным в том, чтобы ценообразование было драйвером долгосрочного и быстрого роста компании.
Статистически значимое число клиентов
Если компания работает с небольшим числом крупных контрагентов, знание их особенностей играет бОльшую роль нежели понимание и внедрение методик ценообразования.
Фокус на развитие ИТ
Современные методы ценообразования зачастую требуют серьезного уровня автоматизации и разработки интегрированных решений. Если компания не готова к таким проектам, результаты нашей работы могут просто остаться на бумаге.