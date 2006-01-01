Антон Терехов

  • Специалист по ценообразованию, клиентскому маркетингу, работе с данными.

  • Коммерческий директор RU-CENTER, основатель компании "Экспертные системы"

  • В прошлом занимал позиции: Директор по инвестициям Target Global; Директор по электронной коммерции Почты России; CEO Price.RU; E-commerce Director TUI; СMO OZON; CMO Rambler

В рамках консультаций по ценообразованию я предлагаю:
  • 1
    Выработать модель получения выручки (Revenue model);
  • 2
    Рассчитать цены, обеспечивающий максимум прибыли/выручки/доли рынка;
  • 3
    Определить ценовую стратегию компании и/или продукта. От ультранизких до люксовых цен;
  • 4
    Разработать механики поощрений, бонусную, статусную или дисконтную программу лояльности;
  • 5
    Сформировать стратегию ценовой дифференциации и дискриминации;
  • 6
    Внедрить современные ИТ-системы управления ценами;
  • 7
    Проанализировать применимость модели подписки.
Для кого:
Чтобы описанные услуги точно окупились, желательно чтобы компания-клиент удовлетворяла как минимум двум из следующих условий:
  • Выручка более 100 млн. руб. в год
    В противном случае стоимость наших услуг может "съесть" всю отдачу от внедрения их результатов.
  • Способность показать резкий рост капитализации
    Услуги могут быть полезны стартапам, заинтересованным в том, чтобы ценообразование было драйвером долгосрочного и быстрого роста компании.
  • Статистически значимое число клиентов
    Если компания работает с небольшим числом крупных контрагентов, знание их особенностей играет бОльшую роль нежели понимание и внедрение методик ценообразования.
  • Фокус на развитие ИТ
    Современные методы ценообразования зачастую требуют серьезного уровня автоматизации и разработки интегрированных решений. Если компания не готова к таким проектам, результаты нашей работы могут просто остаться на бумаге.
Обсудить проект!
Моя книга:
"Истина в цене! Все о практическом ценообразовании, прибыли, выручке и клиентах"
Издательство "Бомборра" ISBN#7272727727 (с) 2023
Подробнее о книге
Мой блог:
"Записки Коммерческого Директора"
Телеграм-канал https://t.me/comdirnote
    Мой опыт в операционном управлении:
    Мой опыт в консалтинге:
    Используемые инструменты:
    • Аналитика
      • Эластичность спроса в условиях конкурентной среды

      • Метод Вестендорпа

      • Ретроспективный анализ статистики продаж

      • Анализ и мониторинг цен конкурентов (в том числе на маркетплейсах)
    • Разработка ценовой политики
      • Приведение ценовой политики в соответствие со стратегией компании, жизненным циклом продуктов, конкурентной средой

      • Unit economy, анализ предельной полезности

      • Балльный метод, метод удельных показателей
    • Оптимизация прибыли
      и/или дохода
      • Поведенческий анализ, сегментация клиентов и ценовая дискриминация

      • Динамическое ценообразование

      • Бандлинг, upsale, crosssalle

      • Ценообразование на маркетплейсах
    • Коммуникации цен
      • Расчет и внедрение программ лояльности (балльные, статусные, скидочные)

      • Автоматизация процессов ценовой дискриминации

      • Нейро-маркетинг и когнитивные искажения в восприятии цен
    • Тарификация длящихся услуг
      • Ценообразование в модели подписки, расчет величины абонентских плат

      • Ценообразование в экосистеме

      • Внедрение биллинга
    • Определение цен в В2В
      • Принципы контрактного ценообразования

      • Коммуникация цен в переговорах

      • Аукционы, тендеры, теория игр
    Другие компетенции:
    • Аналитический CRM и клиентские стратегии
      Обладаю глубокими практическими знаниями в области поведенческой сегментации клиентов. Один из первых в России начал применять методы RFM сегментации.
    • Создание аналитических и экспертных систем
      Сформулировал и активно продвигаю концепцию экспертных систем в менеджменте и маркетинге. Имею большой опыт в области построения BI/DWH/ETL решений и внедрения аналитических систем.
    • Венчурные стратегии
      Глубокое практическое понимание венчурного бизнеса как со стороны стартапов, так и со стороны инвестиционных фондов.
    • Омниканальный ритейл
      Основной опыт работы связан с компаниями, работающими в области массового обслуживания клиентов, розничной торговли и e-commerce.
    • Образовательные методики и EdTech
      Более 15 лет преподаю на MBA/EMBA/DBA программах, а также провожу корпоративные тренинги и семинары в компаниях. Имею научные публикации в сфере современных методик образования.
    Контакты:

    Я открыт для любых предложений!

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